in foto: Pioggia a Roma – foto di repertorio

Domani torna la pioggia. La Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta meteo valido dal mattino di domani, giovedì 12 dicembre, e per le successive 6-9 ore a Roma e sulle coste a sud e a nord della Capitale. Salve invece le altre zone della regione, dal Viterbese al Reatino e anche la provincia di Latina. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco e localmente anche di media o forte intensità, dovrebbero verificarsi nel mattino e nel corso del pomeriggio. In realtà venerdì dovrebbe andare ancora peggio, con i temporali che coinvolgeranno gran parte della regione.

Previsioni meteo, tempo incerto anche nel fine settimana

Come detto, la giornata di dopodomani, venerdì 13 dicembre, potrebbe essere caratterizzata da temporali anche di forte intensità su tutto il territorio della regione Lazio. Nel fine settimana, invece, non dovrebbero verificarsi precipitazioni. Sia sabato che domenica il tempo sarà incerto, nuvoloso o poco nuvoloso, ma non sono previste piogge, almeno per il momento. Nel corso del weekend, inoltre, le temperature dovrebbero ritornare ad alzarsi di qualche grado.

Previsti forti temporali su Roma, ecco quando

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, venerdì 13 dicembre "la situazione sarà piuttosto delicata anche sulla fascia tirrenica dove col passare delle ore si avranno forti temporali e nubifragi che dalla Toscana scenderanno rapidamente verso il Lazio con rischio anche per la città di Roma". È probabile che nella giornata di domani la protezione civile emanerà un'altra allerta meteo.