in foto: Temporale Roma – foto di repertorio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, mercoledì 3 aprile 2019. Previsto l'arrivo di forti temporali soprattutto nel corso della mattinata. In particolare a Roma dovrebbe cominciare a piovere intorno alle 8 di mattina con le precipitazioni più intense che dovrebbero verificarsi verso l'ora di pranzo. Miglioramento nella tarda serata. Il tempo peggiorerà però nel corso della giornata di giovedì 4 aprile, quando sulla città dovrebbe abbattersi un vero e proprio nubifragio intorno all'ora di cena.

L'allerta meteo per Roma e il Lazio della Protezione civile

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un'allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per temporali forti. Queste le zone che saranno colpite: Bacini Costieri Nord, Roma e Bacini Costieri Sud. L'allerta meteo è valida dalla mattina di domani, mercoledì 3 aprile 2019 e per le successive 12-18 ore.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Per domani, 3 aprile, il bollettino meteo della Regione Lazio parla di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati sui settori costieri e con quantitativi cumulati deboli sul resto della Regione.