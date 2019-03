Allerta meteo su Roma e sul Lazio per oggi, martedì 26 marzo, sono previste forti raffiche di vento e pioggia che bagnerà la Regione nel corso della giornata. Dopo un inizio mese all'insegna del sole e del caldo e un'ingresso di primavera che sembrava dalle temperature miti che sembrava aver finalmente segnato la fine dell'inverno, a partire da oggi una nuova fase di maltempo è arrivata sulle regioni centrali d'Italia e secondo quanto preannunciano gli esperti de IlMeteo.it sarà piuttosto intensa con il ritorno a condizioni atmosferiche più da fine inverno che da primavera. "Un vortice instabile è infatti in arrivo dall'Artico, una vera e propria incursione fredda, che è penetrata a fondo sul Mediterraneo, alimentando delle vere e proprie tempeste di vento, che, dopo aver interessato i settori centrali europei, hanno raggiunto anche il nostro Paese" si legge sul portale meteo, una sorta di ‘sciabolata artica'.

Allerta meteo per forte vento

La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per forte vento che nella giornata di oggi interesserà particolarmente il Mar Tirreno, dove le raffiche raggiungeranno punte di 80 chilometri orari, con moto ondoso in aumento, fino a molto mosso o anche agitato. "Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri". Inoltre nella giornata di oggi si attende il passaggio di una perturbazione, come da bollettino meteorologico emesso dal dipartimento della protezione civile della Regione Lazio,"da isolate a sparse,anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone centro-meridionali,con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di breve rovescio sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli".