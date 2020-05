in foto: Immagine di repertorio

Brutto tempo domani nel Lazio: dopo una settimana di cielo nuvoloso e scrosci di pioggia imminenti, a partire da domani, lunedì 18 maggio, temporali si abbatteranno sulla regione. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di codice giallo per domani e per le successive 10-12 ore. Nonostante l'estate si stia avvicinando e nonostante le temperature elevate (che nei giorni scorsi hanno raggiunto i 30 gradi), sul territorio del Lazio sono previste piogge molto intense e venti forti. Per questo la Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di fare attenzione e premunirsi di conseguenza di fronte a eventuali temporali nella regione.

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento ‘Previsione Sinottica e QPF' che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati", spiega la Protezione Civile in una nota. "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali con validità dal primo pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio e per le successive 10-12 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere e Bacini di Roma".

Nel caso si abbiano dei problemi a causa del maltempo, la Protezione Civile raccomanda di contattare la Sala operativa regionale, attiva per supportare la popolazione in caso di emergenza. Tutte le strutture territoriali, in vista di questa allerta meteo, sono state invitate ad adottare le misure di sicurezza previste per questi eventi, in modo da non arrecare troppi disagi alla popolazione.