Allerta meteo Roma e Lazio per la giornata di oggi, domenica 19 maggio e per i prossimi otto giorni: in arrivo forte pioggia, grandine e temporali, che imperverseranno su tutta Italia, anche sulle regioni centrali. A confermarlo, la protezione civile nazionale, che sta monitorando la situazione. Una primavera che sta subendo una brusca e lunga battuta d'arresto e un'estate che sembra non arrivare mai quest'anno. I romani sembra abbiano ormai dimenticato cosa voglia dire il caldo e le belle giornate, specialmente durante fine settimana, il mese di maggio, all'insegna del brutto tempo e delle temperature praticamente autunnali, ha tenuto lontani i progetti per gite fuori porta e passeggiate all'aperto, ritardando le prime giornate di mare. Domenica 19 maggio si è aperta con forti piogge sulla Capitale al mattino, con una pausa verso l'ora di pranzo e nel primo pomeriggio. Il cielo tuttavia è rimasto sempre coperto, con nubi scure che promettono un progressivo peggioramento e l'arrivo di nuove e abbondanti precipitazioni che torneranno a imperversare nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio lunedì 20 maggio

L'ondata di maltempo su Roma e sul Lazio si protrarrà anche la prossima settimana, con forte pioggia e temporali che non daranno tregua. "Una profonda ed intensa circolazione ciclonica mantiene l'Italia in una trappola – si legge sul portale de IlMeteo.it – le regioni centrali dovranno fare i conti con piogge e temporali che si alterneranno a momenti di maltempo meno cruento". Le temperature si manterranno ancora al di sotto della media stagionale, tranne qualche eccezione prevista per le ore centrali della giornata durante le quali il termometro tornerà leggermente a salire. Un miglioramento è previsto solo alla fine di maggio, quando finalmente la pioggia cesserà di cadere per lasciare il posto al cielo sereno e al bel tempo tanto atteso.