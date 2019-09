in foto: foto di repertorio

La tregua dal maltempo è durata neanche quarantotto ore: per domani, infatti, è previsto l'arrivo di forti, ma isolati temporali su tutta la regione Lazio. Per la giornata di venerdì 5 settembre la Protezione civile della Regione Lazio ha emesso un'allerta meteo di codice giallo. Si prevedono "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale". La protezione civile, si legge in un bollettino del Centro funzionale regionale, "ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dal mattino di domani, venerdì 06.09.2019 e per le successive 12 – 18 ore. E' stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica".

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 settembre 2019

Per la giornata di domani, 6 settembre, sono previsti temporali sulla città di Roma soprattutto intorno all'ora di pranzo, ma dovrebbero essere brevi e isolati. Più intense le precipitazioni previste per sabato 7 settembre e per domenica 8 settembre, ma sempre nelle ore centrali della mattinata. Nel pomeriggio, in entrambi i giorni, il tempo dovrebbe migliorare. Le temperature massime dovrebbero subire un calo di qualche grado già a partire dalla giornata di domani, quando le massime non dovrebbero superare i 26 gradi nelle ore più calde della giornata.