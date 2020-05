in foto: foto di repertorio

Allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani. Lo ha comunicato poco fa la Protezione Civile, specificando che su tutto il territorio del Lazio potrebbero abbattersi temporali – anche se di breve durata – e intensi rovesci. Le piogge dovrebbero iniziare nella mattinata di domani e proseguire per le successive 10/12 ore. L'intensità prevista non è forte, ma bisogna comunque prestare attenzione nelle zone dei ‘Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri'. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nel comunicato – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio".

Allerta meteo Roma e Lazio, domani calano le temperature

Si tratta della seconda allerta meteo diramata dalla Protezione civile questa settimana. Anche lunedì a Roma e nel Lazio si sono riversate piogge e temporali, anche se non sono stati causati grossi disagi alla popolazione a causa del maltempo. Per tutta la settimana il meteo non sarà purtroppo buono e continueranno le piogge: domani in particolare ci sarà anche un calo delle temperature rispetto quelle cui siamo state abituati negli scorsi giorni. La minima arriverà fino a 17 gradi, mentre la massima non supererà i 23 gradi.