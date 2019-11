in foto: (Fonte: La Presse)

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 5 novembre. Una giornata che si preannuncia all'insegna del maltempo, con un quadro metereologico critico che prevede l'arrivo di intensa pioggia e forti temporali. La Sala Operativa Regionale ha diffuso un avviso emesso dalla protezione civile a partire da stamattina e per le successive 12-18 ore per criticità idrogeologica. Le zone di allerta del Lazio sono Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri (codice arancione); Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma (codice giallo). Si attendono precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, forti veneti e mareggiate lungo le coste.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 5 novembre

Oggi, martedì 5 novembre le previsioni registrano che si intensificherà l'ondata di maltempo a Roma e nel Lazio, arrivata a lambire gran parte del nostro Paese nei giorni scorsi. Il cielo sulla Capitale è coperto già da questa mattina e preannuncia pioggia. Nelle prossime ore a Roma si attendono temporali alternati a schiarite, così come a Latina e Viterbo; temporali di particolare intensità a Rieti e Frosinone. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 19 e massime di 21 centigradi.

Previsioni meteo Roma domani

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per domani non fanno sperare in miglioramenti: pioggia e temporali continueranno a imperversare sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia, accompagnando un tempo decisamente autunnale. Le temperature subiranno un leggero calo, a Roma la colonnina di mercurio oscillerà tra i 15 e i 19 centigradi.