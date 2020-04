Allerta meteo nel Lazio per martedì 28 aprile, con pioggia e temporali. A renderlo noto il Centro Funzionale Regionale che ha diramato il bollettino di cndizioni meteorologiche avverse del Dipartimento della Protezione Civile. Ad attenderci sull'intero territorio della Regione a partire da domani e per le successive 12 ore saranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. La criticità idrogeologica riscontrata è di codice giallo, particolare attenzione sarà rivolta alle zone di allerta: Bacini costieri nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha inoltre invitato tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di competenza – si legge in una nota – Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 28 aprile

Domani, giornata di maltempo e allerta meteo, le previsioni a Roma registrano pioggia e temporali. Nel dettaglio, il cielo sarà coperto di notte, con temporali alternati a schiarite al mattino e nel corso del pomeriggio e ancora temporali di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 12 e massime di 19 centigradi. Stessa situazione sul resto dei capoluoghi di provinicia, con temporali attesi si Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo, e temperature di qualche grado inferiori rispetto a quelle della Capitale. Domani tuttavia sarà la giornata peggiore della settimana dal punto di vista metereologico, il maltempo si protrarrà su alcune aree del Lazio anche mercoledì, mentre a partire da giovedì e fino al weekend di sabato 2 e domenica 3 maggio si registrerà un progressivo miglioramento.