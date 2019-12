in foto: Il tabellone delle partenze alla Stazione Termini (foto scattata alle 20.05)

Treni in ritardo alla stazione di Roma Termini a causa di un guasto alla linea elettrica sulla linea direttissima Roma-Firenze. Stando a quanto si apprende, il guasto è causato dal maltempo che sta interessando il territorio fra Capena e Gallese. Così segnala Rfi. Secondo l'azienda il forte vento e la pioggia avrebbero causato la caduta di un cavo elettrico sulla linea di alimentazione dei treni.

Ritardi fino a due ore a Termini per le partenze e gli arrivi

La circolazione è fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Orte-Roma, dove sono stati deviati i treni i treni dell'alta velocità. I ritardi arrivano fino a 90 minuti e le ripercussioni ci sono anche sul trasporto regionale, con cancellazioni o limitazioni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – informa l'azienda in una nota – sono al lavoro per ripristinare la circolazione. Per alcuni treni,come si può notare dalla fotografia, il ritardo arriva anche a due ore. I ritardi riguardano sia le partenze che gli arrivi.

in foto: Il tabellone delle partenze e degli arrivi a Termini

Sempre per quanto riguarda i trasporti, a Fiumicino la linea di bus da Fregene a Maccarese e la circolare di Passoscuro sono al momento bloccate per disagi a causa del maltempo, soprattutto per via di rami caduti su alcuni dei mezzi pubblici. Il comune di Fiumicino informa che gli "uffici dei trasporti stanno provvedendo a fare in modo che altri autobus, sostitutivi, possano andare alla stazione di Maccarese a recuperare le persone arrivate con i treni e in attesa di potere raggiungere le altre localitò del territorio. Anche le linee da e per Parco Leonardo e l'aeroporto e la linea Fiumicino-Maccarese stanno "subendo notevoli ritardi perché la velocita' dei mezzi deve necessariamente essere molto ridotta per ragioni di sicurezza".