in foto: L’albero caduto

Alberi caduti, allagamenti e forti raffiche di vento a Roma dove nel pomeriggio di oggi domenica 3 novembre si è abbattuto un forte temporale. Tanti i disagi causati dalla pioggia che per ore ha imperversato su tutta la città, a partire dai numerosi alberi caduti in diverse strade: in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, in via Cassia, in via delle Valli e Mattia Battistini. Tante le chiamate a polizia locale e vigili del fuoco per sottopassi allagati, pali elettrici divelti e cornicioni e tegole mossi dal vento. Numerose anche le auto rimaste intrappolate nelle strade allagate. Anche il traffico ha risentito del maltempo.

Albero cade su un'auto in via Delle Valli

In via delle Valli, un albero è caduto centrando in pieno un'automobile in transito, per fortuna il conducente della vettura non ha riportato ferite gravi. In totale sono stati circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco. Sul litorale una mareggiata ha colpito Ostia e i comuni costieri della città metropolitana, ma è la provincia di Latina è essere stata maggiormente colpita dal maltempo, con 40 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. L'allerta maltempo durerà fino a domani mattina, poi le previsioni meteorologiche prevedono una breve tregua: da martedì 5 novembre il maltempo tornerà ad abbattersi su Roma e sul Lazio almeno fino alla giornata di venerdì