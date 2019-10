Allerta meteo su Roma e Lazio il 7 ottobre. Il maltempo torna a colpire la Capitale e le Regioni centrali d'Italia, con l'arrivo di una nuova perturbazione e del ciclone polare, che porterà pioggia, grandine, temporali e un brusco crollo delle temperature, fino a 10 centigradi. Per oggi il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse previste dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore, specialmente sulla zona costiera del Lazio, con criticità codice giallo per rischio idrogeologico. Si attendono precipitazioni anche a carattere temporalesco e forte vento.

Allerta meteo Roma e Lazio

Come riporta il bollettino di vigilanza meteorologica del Lazio, le precipitazioni che si registreranno nella giornata di oggi saranno "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". I venti saranno "localmente forti nord-orientali, con locali raffiche di burrasca sulle zone costiere" e le temperature vedono "massime in locale sensibile diminuzione". Tuttavia la visibilità non sarà alterata da fenomeni significativi. I mari saranno "molto mossi, localmente agitati".

Le previsioni meteo Roma 7 ottobre

Lunedì 7 ottobre, giornata di allerta meteo, si aprirà all'insegna dell'instabilità su tutta la Regione. Si attende un nuovo peggioramento, dopo la tregua dal maltempo che ci ha concesso di trascorrere qualche giornata, compreso lo scorso weekend, godendo del sole. Gli esperti lo avevano previsto che ottobre sarebbe stato il mese delle piogge. Si attendono precipitazioni sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. A Roma è prevista pioggia, alternata a schiarite, così come a Viterbo, Latina, e Frosinone mentre a Rieti nubi sparse si alterneranno a piogge isolate. Le temperature sono in calo, con minime di 9 e massime di 21 centigradi. Nei giorni seguenti tuttavia ci sarà un miglioramento, anche se temporaneo, grazie alla rimonta dell'alta pressione.