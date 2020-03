Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 6 marzo registrano l'arrivo del maltempo, con l'allerta meteo diramata dalla Regione Lazio. Un bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato dal dipartimento di protezione civile a partire da domani e per le successive 12 ore "per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali e meridionali". La criticità prevista è idrogeologica e idraulica, codice giallo. Le zone di allerta del Lazio sono Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 6 marzo

Domani, venerdì 6 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà rovesci diffusi su tutto il territorio del Lazio. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, sulla Capitale ci attendono pioggia e temporali nella notte, mentre il tempo dovrebbe mantenersi stabile durante tutto l'arco della giornata, con precipitazioni deboli o assenti. La colonnina di mercurio oscillerà tra 7 e 16 centigradi. Situazione simile negli altri capoluoghi di provincia, tempo brutto a Rieti dove imperverseranno pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo

Il weekend sarà all'insegna del tempo fortemente instabile. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio infatti preannunciano che sabato 7 marzo sarà fortemente perturbato, specielmente sulla Capitale, con pioggia e temporali alternati a schiarite. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 15 centigradi. Pioggia anche su Rieti, Latina e Frosinone, poche nubi in cielo a Viterbo. Domenica 8 marzo vedrà invece il ritorno del bel tempo, con il ritorno di cielo sereno e sole.