in foto: Temporale con lampi e tuoni (Immagine La Presse)

Allerta meteo a Roma per domenica 22 dicembre. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina domani e per le successive 18-24 ore sulla Capitale e sul Lazio. Il codice dell'allerta è arancione per criticità idrogeologica e idraulica. Previsti temporali e forte pioggia. Le precipitazioni saranno accompagnate nell'arco della giornata da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le zone dell'allerta meteo Roma e Lazio

Sorvegliate speciali le zone d'allerta: Bacini Costieri Nord, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Le previsioni meteo a Roma per domani, domenica 22 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per domani, domenica 22 dicembre registrano pioggia, temporali e forte vento. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 12 e massime di 16 centigradi. L'ondata di maltempo imperverserà su tutto il Lazio. Intense precipitazioni a carattere temporalesco si abbatteranno anche sugli altri capoluoghi del Lazio, come Frosinone, Latina e Rieti, mentre non sarebbero previste piogge a Viterbo, solo cielo poco nuvoloso.