Allerta meteo a Roma e Lazio venerdì 20 dicembre per forte vento e raffiche di burrasca. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino meteo di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla protezione civile. Attesi dal pomeriggio o sera di domani e per le successive 18-24 ore venti forti specialmente sui rilievi montuosi e mareggiate lungo le coste del versante tirrenico. La protezione civile ha diramato l'avviso e si è attivata per far fronte ad eventuali emergenze sul territorio di competenza.

Zone di allerta meteo Lazio domani, venerdì 20 dicembre

Le zone di allerta meteo nel Lazio per l'ondata di maltempo prevista per domani sono i bacini costieri Nord, il bacino medio Tevere, l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, bacini costieri Sud, bacino del Liri. La criticità registrata è codice giallo. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, a provocare le forti raffiche di vento un profondo vortice perturbato che dal Nord Africa si sta progressivamente spostando vero il settore tirrenico.

Le previsioni meteo Roma e Lazio domani, venerdì 20 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per domani, venerdì 20 dicembre, registrano piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, deboli o moderate specialmente nell'area dell'alto Lazio. Non si registra alcun fenomeno significativo al livello di visibilità e le temperature resteranno piuttosto invariate, oscillando tra minime di 11 e massime di 16 centigradi. I mari saranno molto mossi. Stesso discorso per gli altri capoluoghi del Lazio, dove sono previste precipitazioni.