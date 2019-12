Allerta meteo a Roma per giovedì 19 dicembre. Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, diramato alla protezione civile, a causa di una perturbazione che imperverserà sul Lazio e sulle regioni centrali. La criticità è idrogeologica e idraulica ed è valutata con codice giallo. Attese precipitazioni isolate, anche a carattere temporalesco a partire dal mattino di domani e per le successive dodici ore. Le zone di allerta sono la Capitale e i bacini costieri Sud. ""Si ricorda, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto, si legge, come sempre, nella nota. Una fase di maltempo che, come prevedono gli esperti de IlMeteo.it andrà ad intensificarsi venerdì e si protrarrà anche nel corso del weekend.

Previsioni meteo Roma domani, giovedì 19 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per domani, giovedì 19 dicembre, registrano pioggia. Ciò a causa di un vortice di bassa pressione e a venti di Scirocco. Dopo qualche giornata di sole torna a farla da padrone il maltempo. Precipitazioni attese anche nel resto del Lazio: a Latina e Frosinone si registrano temporali con forti scariche elettriche, a Rieti e Viterbo pioggia debole. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 16 centigradi, mentre i venti soffieranno deboli o moderati.

Previsioni meteo Roma weekend 21 e 22 dicembre

L'ondata di maltempo che a partire dal mattino di domani si abbatterà sulla Capitale e sul resto del Lazio si protrarrà anche nel corso del weekend. Un fine settimana decisamente all'insegna di pioggia e temporali. Sabato 21 dicembre a Roma si attendono temporali alternati a schiarite, che tuttavia deluderanno le aspettative di chi, preso dalle compere natalizie, vorrebbe approfittare del fine settimana per andare alla ricerca di regali per amici e parenti, magari passeggiando tra le strade illuminate del centro storico. Pioggia e temporali anche nel resto del Lazio. Domenica 22 dicembre ancora maltempo diffuso su tutta la Regione.