Allerta meteo a Roma a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno e per le prossime 6-9 ore. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse sulla Capitale e sul Lazio. Si attendono a partire dalle prossime ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specialmente sui settori orientali. La criticità individuata è idrogeologica per forti piogge e temporali sparsi sul territorio, con codice giallo, ossia di lieve intensità. Le zone di allerta del Lazio particolarmente attenzionate sono Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nella nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo per domani, mercoledì 17 giugno

Domani, mercoledì 17 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano un progressivo miglioramento del quadro metereologico, con sole e temperature gradevoli, che oscilleranno tra minime di 16 e massime di 26 centigradi. Una tregua al maltempo, dopo il ponte ciclonico tra Francia e Balcani che ha influenzato anche l'Italia, provocando una forte instabilità. Il sole splenderà sulla Capitale per tutto l'arco della giornata. Nel dettaglio, avremo un tempo soleggiato, con precipitazioni pressoché assenti. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno su Viterbo, Latina e Frosinone e nubi sparse con isolate piogge su Rieti.