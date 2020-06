in foto: (Fonte: La Presse)

Allerta meteo a Roma per lunedì 15 giugno. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse sulla Capitale e sul Lazio a partire dal pomeriggio di oggi e per le prossime 6-9 ore. Si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sui settori orientali e interni della regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati" si legge nella nota della protezione civile del Lazio. L'allerta meteo è codice giallo per criticità idrogeologica a causa dei temporali. Le zone di allerta, particolarmente attenzionate sono Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 16 giugno

Domani, martedì 16 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso, con possibili piogge e temperature comprese tra minime di 16 e massime di 27 centigradi. Maltempo in vista sugli altri capoluoghi di provincia, con temporali alternati a schiarite su Viterbo, Frosinone e Rieti, cielo sereno su Latina.

Le previsioni del meteo per sabato 20 e domenica 21 giugno

Le previsioni del meteo per il weekend registrano un tempo all'insegna dell'instabilità, con una prima giornata generalmente stabile e una seconda in cui il maltempo tornerà ad imperversare sul Lazio. Nel dettaglio sabato 20 giugno il tempo sarà bello a Roma e negli altri capoluoghi di provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica 21 giugno si attendono ovunque temporali alternati a schairite, con un parziale miglioramento a Viterbo. Temperature stabili, con massime che si manterranno comunque inferiori ai 30 centigradi.