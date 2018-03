Attesi fiocchi di neve anche in bassa quota nel Lazio e nei dintorni di Roma per domani, mercoledì 21 marzo, primo giorno di un inizio di primavera con temperature ben al di sotto della media e segnata da un'ondata di maltempo, pioggia e freddo. Per la giornata di domani il Dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha pubblicato un avviso di condizioni meteorologiche avverse: "Dal tardo pomeriggio di oggi 20 marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, sono infatti previste nevicate al di sopra di 400-600 metri sui settori orientali con apporti al suolo moderati".

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato una "criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta. È stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio). I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica".