in foto: Foto di repertorio

Allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 23 maggio, nel Lazio. La Protezione Civile del Lazio ha diramato infatti un'allerta di codice giallo per quanto riguarda i rilievi montuosi del Reatino, dove sono previsti forti temporali. L'allerta per l'Area C della regione (Appennino di Rieti) è valida dal pomeriggio di oggi, 22 maggio 2019, e per le successive 6-9 ore e dal pomeriggio di domani, 23 maggio e per le successive 6-9 ore.

Previsti temporali sulle montagne del Reatino

Per la giornata di domani, informa il bollettino meteo della Protezione Civile, sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone interne appenniniche, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Non è prevista nessuna variazione significativa delle temperature. Non pioverà, invece, sulle zone costiere del Lazio e sulla città di Roma. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 24 maggio, non è prevista alcuna precipitazione sul Lazio. Le previsioni del tempo pubblicate sul sito IlMeteo.it parlano di un possibile ritorno del maltempo nel fine settimana e in particolare nel corso della giornata di domenica 26 maggio, giorno in cui tra l'altro si voterà per le Elezioni Europee. "Già dalle prime ore il vortice ciclonico si approfondirà tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia dando il via ad un'intensa fase di maltempo con rovesci temporaleschi su buona parte delle regioni del Centro Sud e sulle Isole. Prestare attenzione perché in questa fase non mancheranno fenomeni meteo particolarmente violenti", spiegano i meteorologi de IlMeteo.it.