Allerta meteo per domani a Roma e nel Lazio. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 9 aprile e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte sulle zone costiere, con mareggiate lungo le coste esposte'. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica con criticità idrogeologica per temporali codice giallo e attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.

Previsioni meteo Roma 9 aprile 2018

Domani, lunedì 9 aprile, previsti temporali forti a Roma dalle prime ore della mattina. Dovrebbe piovere dalle 5 alle 15, ma i temporali saranno alternati a schiarite. Il cielo dovrebbe tornare sereno nel corso della serata, ma domani previste ancora nuvola, anche se non dovrebbero verificarsi precipitazioni.