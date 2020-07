in foto: Immagine di repertorio

Dopo le temperature elevate di questi giorni, arriva il maltempo nel Lazio. Il centro funzionale regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, e per le successive 18-24 ore. Tra qualche ore forti piogge e ‘precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale', potrebbero abbattersi sulla regione. il bollettino specifica inoltre che ‘i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forte raffiche di vento‘. L'allerta diramata dal Centro funzionale regionale è gialle per criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Protezione Civile ha fatto sapere che in caso di emergenza i cittadini potranno fare riferimento alle strutture comunale alle quali la Sala Operativa fornirà costante supporto.

Allerta meteo, domani piogge anche a Roma

Secondo quanto si apprende, le condizioni metereologiche più critiche dovrebbero verificarsi a Rieti e Viterbo, dove in pomeriggio sono previsti forti temporali e acquazzoni. con temperature in calo rispetto ai giorni passati. Brutto tempo anche a Latina, mentre nella giornata di oggi a Roma e Frosinone dovrebbe esserci il sereno. Cambieranno invece le condizioni meteo domani, con piogge e temporali sulla capitale e nelle province del Lazio. Dopo giorni di sole e temperature oltre i trenta gradi, adesso questi acquazzoni andranno ad abbassare i gradi percepiti nella regione.