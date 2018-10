Allerta meteo Lazio, a Valmontone, albero su auto: uomo ferito

Valmontone (Roma) grosso pino cede e frana su una autovettura in transito. Solo per miracolo colpisce il cofano e non il parabrezza. L’automobilista, un 44enne, è rimasto lievemente ferito ma non è in pericolo di vita. La zona, come gran parte del Lazio, è flagellata dal maltempo con piogge e vento forte.