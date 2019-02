Da Nord a Sud, il fine settimana ormai alle porte segnerà un brusco peggioramento delle condizioni climatiche. Anche nel Lazio, la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo valevole a partire da questa notte e per tutta la giornata di domani, sabato 22 febbraio. A Roma e sul resto della regione sono previsti infatti venti molto forti e, come conseguenza, possibili mareggiate. "Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 22 febbraio 2019, e per le successive 24 – 36 ore sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte" si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile: l'allerta meteo potrebbe quindi durare fino alle prime ore di domenica 23 febbraio.

Insieme all'allerta meteo, a Roma ci sarà anche un notevole abbassamento delle temperature, che in questi giorni sono invece state quasi primaverili. Soprattutto domani, sabato 22 febbraio, il freddo si farà sentire: nella Capitale, infatti, la massima toccherà quota 8 gradi, mentre la minima si attesterà sui 2 gradi.