in foto: Immagine di repertorio

Brutte notizie, dal punto di vista meteorologico, per quanto riguarda la giornata di domani: la Protezione Civile della Regione Lazio ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo per possibile dissesto idrogeologico a partire dalla mattinata di lunedì 1 ottobre e per le successive 24-36 ore. Come riferisce la Protezione Civile, domani sono infatti previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporalesco su gran parte del territorio regionale.

Come sempre in questi casi, il Dipartimento di Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. Si ricorda, altresì, che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile, attiva 24 ore su 24, oppure il numero verde del Centro Funzionale Regionale.