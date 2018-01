Brutte notizie per gli abitanti del Lazio: a partire dalle prime ore di domani, martedì 16 gennaio, e per le successive 24-36 ore, la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo per condizioni climatiche avverse. Nello specifico, quasi la totalità della regione sarà interessata da venti di forte burrasca che provocheranno anche forti mareggiate lungo le coste. Le zone più colpite, come fa sapere il Dipartimento di Protezione Civile, saranno quelle dei bacini costieri del Nord e del Sud, il bacino del Medio Tevere, Roma, l'Appennino di Rieti, l'Aniene e il bacino del Liri.

Come sempre in occasioni del genere, la Protezione Civile della Regione Lazio raccomanda tutti gli enti preposti di mettere in atto le procedure di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e ricorda che, per qualsiasi emergenza, è possibile contattare la Sala Operativa, attiva 24 ore su 24.