Allerta meteo Frosinone: esonda fiume Melfa, strade allagate e frane

Allerta meteo a Frosinone, esonda il fiume Melfa. L’acqua ha provocato l’allagamento di alcune strade ad Atina, in via Sode, via Cicerone e via Forca d’Acero all’altezza del bivio Ferriera e di Rosanisco. Per le abbondanti precipitazioni ci sono state anche due frane, una lungo via Ferriera e l’altra dal costone di via Apuleio Saturnino.