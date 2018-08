Continua la grande ondata di caldo che sta investendo l'Italia, da Nord a Sud. Oggi, giovedì 2 agosto, è secondo gli esperti la giornata più calda dell'estate, almeno fino a questo momento. Sono infatti ben 18 le città del Belpaese da "bollino rosso", quelle dove il caldo e l'afa raggiungono vette altissime e dove il rischio per la salute è maggiore. Tra queste, ben 5 si trovano nel Lazio, che sembra essere la regione più colpita da questo caldo anomalo: si tratta della Capitale Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. A Roma, per esempio, oggi la temperature massima è di 36 gradi: a causa dell'elevato tasso di umidità, quella percepita arriva addirittura a quota 41.

Emergenza caldo, per Legambiente effetti nocivi per la salute

"Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di più anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35 gradi e quelle notturne non scendono sotto i 25 gradi. Nelle aree urbane il caldo oltretutto aumenta per l'effetto di asfalto, auto e sistemi di condizionamento e può arrivare ad aumentare la temperatura anche di 4-5 gradi" afferma in una note Legambiente.