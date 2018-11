Allerta meteo arancione per la giornata di domani, venerdì 2 novembre. A Roma sono previsti nubifragi con forti piogge e temporali che imperverseranno già nelle prossime ore. Il maltempo è previsto infatti dalla mezzanotte fino alle successive 24-36 ore. Nella Capitale resta alto il rischio che venga interessata direttamente con forti precipitazioni a carattere esteso di nubifragio: sulla Capitale potrebbero cadere circa 100-150 millimetri di pioggia in poco tempo. Il ponte di Ognissanti sarà caratterizzato infatti dal cattivo tempo un po' in tutta Italia, con un fronte temporalesco in risalita dal Mar Tirreno continua a rinforzarsi verso le regioni centrali tirreniche, producendo decine di scariche elettriche ogni minuto.

Il bollettino di allerta meteo è stato pubblicato oggi sul sito della Protezione Civile del Lazio. Prevista criticità idrogeologica moderata per temporali su tutta la città e su praticamente tutte le aree della regione Lazio. Secondo il bollettino meteo, "previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati su tutta la regione". Mari localmente molto mossi, venti forti, nessuna variazione significativa per quanto riguarda la temperatura, sia minima che massima.