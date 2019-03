Questa settimana inizia con un lunedì che non promette affatto bel tempo. La giornata dell'11 marzo, infatti, sarà segnata da un forte vento che nel pomeriggio soffierà sulla capitale. L'allerta meteo inizia nel pomeriggio di lunedì 11 marzo e continuerà per le successive 18-24 ore in tutto il Lazio e non solo su Roma: i venti passeranno da forti a burrasca settentrionali, con picchi molto elevati, soprattutto sui crinali appenninici e lungo le coste. Specialmente su quelle esposte sono previste forti mareggiate: si raccomanda quindi di girare con cautela e fare attenzione a tutte queste zone. Per quanto riguarda Roma in particolare, le temperature previste oscilleranno nella giornata di lunedì 11 marzo tra i 13° e i 16°, con piogge e schiarite intorno alle 16. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata e sono previsti venti molto forti a partire dal pomeriggio vero le ore 19. Nel pomeriggio sono previste anche nevicate sopra i 2300 metri a partire dalle 16, e sopra i 1600 metri a partire dalle 19.

Allerta meteo a Roma: forti temporali previsti per mercoledì 13 marzo

Per quanto riguarda il resto della settimana, invece, il tempo sarà un po' ballerino. Martedì 12 marzo, infatti, è previsto sole per tutta la giornata, con temperature tra i 5° e i 14°. I venti però soffieranno forti per tutta la notte, per poi calmarsi intorno alle prime ore del mattino e passare a un'intensità moderata. Il tempo però peggiorerà moltissimo mercoledì 13 marzo, dato che ci saranno forti temporali tra le 13 e le 19, con venti che passeranno da deboli a moderati. Torna il sole giovedì 14 marzo, con venti moderati e temperature che oscillano tra i 7° e i 15°, mentre venerdì, sabato e domenica il cielo sarà coperto: assenti però le precipitazioni, anche se per domenica sono previste piogge molto esigue tra le 7 e le 13.