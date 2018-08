Allerta meteo a Roma e maltempo su tutto il Lazio. Anche nella giornata di oggi 23 agosto sono previste piogge e temporali. "Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione". Così anche oggi, nel tardo pomeriggio, è previsto maltempo su Roma. Il Centro Funzionale Regionale della Protezione civile ha inoltre valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico. L'allerta è per oggi pomeriggio e per le successive 18-24 ore. Per informazioni è attivo il numero verde: 800.276570. Durante la notte squadre del Comando di Roma, hanno effettuato circa 90 interventi di cui il 70% per le avverse condizioni meteorologiche il restante soccorso ordinario. Il nubifragio ha causato allagamenti stradali, caduta di pali di Enti Pubblici, alberi e rami. I Comuni maggiormente colpiti sono stati: Velletri, Palestrina, Cave, Labico e Pomezia.

Albero cade su due auto a Ostia

Nella serata di ieri 22 agosto nubifragio che si è abbattuto sulla città, con tempeste di fulmini e trombe d'aria sul litorale. Un albero è caduto ed è precipitato su due auto ad Ostia, sul litorale romano. Nell'impatto della pianta contro i veicoli sono rimaste ferite due donne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ha lavorato per tirarle fuori dalle auto e per rimuovere l'albero dalla carreggiata. Il personale sanitario del 118 le ha soccorse e trasportate all'ospedale Grassi dove sono state ricoverate.