Allerta meteo a Roma, è in corso un ondata di maltempo, con pioggia e temporali che in queste ore si stanno abbattendo sulla Capitale. Gli annovulamenti sono comparsi a partire dall'ora di pranzo di oggi, portando precipitazioni a carattere temporalesco con tuoni e fulmini e allagamenti. Le temperature sono leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti. Pioggia e temporali che continueranno ad imperversare fino a stasera.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 5 luglio

Domani, domenica 5 luglio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio prevedono un nuovo miglioramento, con il ritorno del bel tempo e del caldo, temperature con massime al di sopra dei 30 centoogradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di Regione, dove brillerà il sole per tutto l'arco della giornata.