Ancora pioggia, anche a carattere di rovesci temporaleschi, a Roma e nel Lazio: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte di lunedì 19 marzo e per le successive 12-18 ore. Tutta la giornata di domani, nella quale si festeggiano San Giuseppe e i papà, nella Capitale e nella Regione Lazio sarà dunque bagnata dalla pioggia che, come detto, potrà assumere anche carattere di rovescio temporalesco.

Il Comune di Roma ricorda alla cittadinanza che, per qualsiasi problematica, è possibile contattare la sala operativa della Protezione Civile, attiva 24 ore su 24, al numero verde 800854854, oppure al numero 0667109200. La sala operativa è raggiungibile anche attraverso l'app "Pedius", scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi mobili. La Protezione Civile, come sempre in questi casi, raccomanda agli enti preposti di mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.