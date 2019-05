Allerta maltempo su Roma e Lazio: previsti violenti temporali domenica 26 maggio

Nuova perturbazione in arrivo su Roma e il Lazio. Attese per la giornata di domani intense piogge e temporali. Allerta meteo dalle prime ore di domenica 26 maggio e per le successive 24 ore. Il tempo non migliorerà all’inizio della prossima settimana per una primavera ancora all’insegna del maltempo.