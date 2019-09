in foto: Vigili del fuoco a lavoro nel sottopassaggio su via Appia bis

Allerta maltempo nel pomeriggio di oggi – domenica 1 settembre – per possibili temporali sulla capitale. Dalle 15.00 alle 17.30 già diversi i violenti scrosci di pioggia a Roma e ai Castelli Romani. Si sono registrati allagamenti di sottopassaggi e disagi alla circolazione, dovuti soprattutto alla caduta di alberi e grossi rami. Diversi gli interventi delle squadre del Comando di Roma e Provincia dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono dovute intervenire su via Appia Bis in direzione di Velletri, dove il sottopassaggio è stato allagato e diversi mezzi sono rimasti bloccati all'interno.

Alberi e rami caduti in tutta Roma: la situazione

Al civico 233 di via Appio Claudio, nel quartiere di Cinecittà, un Pino Marittimo è caduto "adagiandosi" su un altro Pino Marittimo, creando così una situazione estremamente pericolosa. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto una squadra di pompieri, coaudiuvata da un'autoscala e un'autogru. Ma, come dopo ogni temporale, la conta degli alberi e dei rami caduti è appena iniziata. Luce Verde Roma segnala in via Felice Anerio "possibili difficoltà di circolazione in prossimità di via Alfonso Rendano a causa presenza di alberi sulla carreggiata". Prudenza per la stessa ragione è raccomandata in via Giovanni Zanardini a Talenti e in viale delle Province in direzione di piazza Bologna. Sottopasso ferroviario allagato in via Ettore Fieramosca. In nessuno dei casi citati ci sono state conseguenze per le persone.