in foto: Foto di repertorio

Una vera e propria tempesta di vento e pioggia sta colpendo la Capitale nella serata di oggi, 11 marzo 2019. Per il momento non arrivano segnalazioni di disagi e alberi caduti, ma sul Grande Raccordo Anulare di Roma la circolazione risulta difficile proprio a causa delle forti raffiche di vento. Per la giornata di domani atteso un peggioramento soprattutto nel sud Italia e per questo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. Nessuna decisione, per il momento, è stata presa dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Roma, domani previsti venti di burrasca in mattinata

Il CCISS raccomanda prudenza alla guida sulle autostrade A1 e A24 per vento forte alle barriere di Roma Est e Roma Nord. Il bollettino meteo diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio avverte che nella giornata di domani, 12 marzo 2019, soffieranno venti forti, da forti a burrasca settentrionali, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Prevista nessuna precipitazione, ma una sensibile diminuzione delle temperature. Domani a Roma le temperature minime potrebbero scendere al di sotto dei 5 gradi nelle ore più fredde e le massime non supereranno i 14 gradi.