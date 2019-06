Oltre 220mila volumi. Tre piani pieni di libri. Un patrimonio unico. La Biblioteca dell'École française di Roma possiede la più grande raccolta di ricerca francese all'estero. Dal 1876 la sede dell'EFR è a Palazzo Farnese, dove c'è anche l'ambasciata di Francia in Italia. L'istituto francese si occupa di storia, archeologia e scienze sociali. Ogni anno accoglie 18 nuovi membri e 133 giovani ricercatori a contratto che vogliono studiare in Italia.

La biblioteca dell'École française

Il 40% dei volumi è rappresentato da periodici. L'École française raccoglie l'eredità dell'Institut de correspondance archéologique, creato nel 1839 per accogliere a Roma gli studiosi stranieri e soppresso durante la Guerra franco-prussiana. Sulle sue ceneri sorse nel 1871 l'Istituto archeologico germanico e poi, nel 1873, una sezione romana dell’École française di Atene. Quest'ultima, nel 1875, divenne l’École française de Rome. La biblioteca occupa tre piani di Palazzo Farnese: il 2° piano, il "mezzanino" e il 3° piano. Circa 220 posti di lettura, 180mila volumi ad accesso libero, 2mila titoli di periodici. In più 30mila libri conservati in un magazzino nel sottosuolo del palazzo e accessibili su richiesta. In totale oltre 220mila volumi.

in foto: Dal sito dell’École française di Roma

L'École française e le sue collezioni

Dal 1989, quando venne aperta al pubblico, l'École française ha accresciuto considerevolmente la sua raccolta di diritto grazie al deposito della biblioteca di Edoardo Volterra, circa 10mila opere tra cui un fondo antico di 1615 volumi più 1600 ristampe. Le altre collezioni riguardano l'archeologia del Mediterraneo centrale, la storia della civiltà romana, la storia d'Italia e la storia della Chiesa. Sul sito dell'École française è ben chiara la loro missione: