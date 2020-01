in foto: (La Presse)

Stop per i veicoli più inquinanti a Roma per le giornate di sabato 4 e domenica 5 gennaio. A stabilirlo un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, che ne limita la circolazione nella Capitale nel weekend a ridosso della Befana, per contenere l'inquinamento atmosferico. La cittadina ha preso il provvedimento a seguito del superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10, il materiale particolato che fuoriesce dai tubi di scappamento delle auto con dimensione inferiore o uguale a 10 micrometri, inquinante e potenzialmente pericoloso per la salute. Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria a Roma hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città e di NO2 a Magna Grecia e Tiburtina.

Stop ai veicoli inquinanti a Roma: chi resta fermo

A rendere nota la misura intrapresa da Raggi un comunicato del Campidoglio. L'ordinanza stabilisce la limitazione della circolazione in Fascia Verde, dalle ore 7.30 alle 20.30. A restare fermi ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Raggi ha chiesto ai cittadini di mettere in atto almeno nelle due giornate comportamenti virtuosi per collaborare alla riduzione dell'inquinamento in città: tra questi, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, condividere l'auto negli spostamenti per ridurre il numero dei veicoli circolanti, e limitare gli orari di accensione degli impianti termici.