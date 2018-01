Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi – mercoledì 24 gennaio – su via Cristoforo Colombo. All'altezza di via Demostene a Casal Palocco, è stata chiusa la corsia laterale per la segnalazione di un grosso arbusto pericolante. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha transennato l'area predisponendo il restringimento di carreggiata in direzione di Ostia. La salute delle alberature e i crolli sono ormai una vera e propria emergenza nel territorio della capitale.

Da quanto si apprende l'albero è stato ‘visitato' da un agronomo del Servizio Giardini del comune di Roma, che ne ha decretato l'abbattimento essendo pericolante, operazione che avverrà nelle prossime ore. Nel tratto interessato si registra traffico intenso e code a tratti da Casal Palocco a Ostia.