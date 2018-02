Allarme meningite in provincia di Rieti, per la precisione a Collevecchio, piccolo comune di nemmeno duemila abitanti immerso nel verde delle colline sabine. Un ragazzo di 18 anni si è sentito male nella notte tra domenica e lunedì, accusando i tipici sintomi della meningite. Il giovane è stato immediatamente trasportato al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici stanno seguendo la profilassi prevista in questi casi per accertare che si tratti proprio di meningite. Si dovrà attendere l'esito degli accertamenti per capire la causa del malessere del ragazzo ed eventualmente risalire al virus o al batterio che ha provocato la meningite, che può essere più o meno contagiosa e pericolosa proprio a seconda di quale sia la sua causa. Successivamente, in caso positivo, si dovranno anche contattare le persone che hanno avuto contatti stretti col giovane al fine di procedere con la necessaria profilassi.

Cos'è la meningite.

La meningite è un'infezione delle meningi, le membrane esterne che ricoprono il cervello, che può essere provocata da virus (che determina solitamente una forma più lieve della malattia) o batteri. Tra questi ultimi vi possono essere il meningococco, lo pneumococco e l'emofilo di tipo B, a loro volta suddivisi in vari ceppi contro cui esistono vaccini efficaci. La meningite meningococcica è la forma più contagiosa e pericolosa della malattia, con un esito che può essere letale: è fondamentale per i medici agire in tempo non appena si manifestano i primi sintomi dell'infezione.