Falso allarme bomba alla stazione Flaminio della Metro A. Una batteria d'auto con fili scoperti ha fatto scattare le procedure previste in caso di allarme bomba oggi 23 agosto, alle 18.20. A dare l'allarme alcuni passeggeri che hanno notato il pacco sulla banchina, si sono insospettiti per la presenza dello strano oggetto e subito è partito l'intervento di sicurezza. Sul posto sono intervenuti la Polizia con gli artificieri.

Evacuata e chiusa stazione Flaminio

La stazione della Metro A Flaminio è stata evacuata da tutti i passeggeri presenti in quel momento usciti dal treno in transito e chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni degli artificieri in sicurezza. Sul posto sono stati svolti i rilievi. I treni della Metro A, nella tratta compresa tra Anagnina e Battistini, invece, transitano senza fermarsi.

Riaperta stazione Flaminio

Si è trattato di un falso allarme bomba. L'intervento delle forze dell'ordine è terminato in breve tempo e la stazione di Flaminio è stata riaperta verso le ore 19.15. I treni in transito effettuano di nuovo la fermata.