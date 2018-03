in foto: Il personale della Rinascente di via del Tritone evacuato dall’edificio – foto Twitter.

Aggiornamento 15,40: l'allarme è rientrato dopo le verifiche compiute dalle forze dell'ordine.

Allarme bomba alla Rinascente di via del Tritone a Roma e alla sede di piazza Fiume. Stando a quanto si apprende i dipendenti e i clienti delle due sedi del centro commerciale sono stati immediatamente evacuati e ora si trovano all'esterno degli edifici. Secondo le prime informazioni le procedure di sicurezza sarebbero scattate in seguito a una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno all'interno degli edifici. Sono tuttora in corso le bonifiche da parte degli artificieri della polizia.

All’interno, riporta l'agenzia Aska, si stanno svolgendo i controlli delle forze di sicurezza, mentre ai passanti non viene permesso di camminare in un’area di un centinaio di metri di fronte all’ingresso. Secondo quanto riporta il Messaggero, l'allarme è scattato in seguito a una telefonata anonima arrivata al centralino del quotidiano romano, che si trova proprio in via del Tritone a pochi passi dall'ingresso della Rinascente.