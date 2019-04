in foto: Foto La Presse

"Ti sono vicina insieme a tutta Roma". È il messaggio di Virginia Raggi alla sindaca M5S di Torino Chiara Appendino che nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 aprile, ha ricevuto un pacco sospetto. "Non mollare! Andate avanti a testa alta e con coraggio – ha scritto Raggi – C'è ancora tanto da fare, non abbassiamo lo sguardo!". Parole di conforto alla collega della cittadina settentrionale a seguito dei fatti accaduti oggi a Palazzo Civico.

Allarme bomba a Torino, busta sospetta alla sindaca Chiara Appendino

La busta, spedita al Comune con posta prioritaria, era indirizzata proprio alla prima cittadina del capoluogo piemontese. A seguito alcuni controlli dell'ufficio del protocollo del Comune, gli impiegati hanno notato qualcosa di strano, si sono insospettiti e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno passato la busta sospetta nello scanner esaminandone il contenuto. Dentro sono stati trovati la pila di un telefonino e alcuni fili collegati ad un sacchetto al cui interno c'era della polvere ed è subito è scattato l'allarme bomba. A non lasciare che la busta passasse inosservata anche il fatto che la sindaca Appendino da febbraio scorso si trova sotto scorta.Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza il pacco sospetto. In via precauzionale la conferenza dei capigruppo ha sospeso il Consiglio comunale, aggiornando la seduta alla prossima settimana. I controlli degli artificieri si sono conclusi intorno alle ore 19. La polvere contenuta all'interno del sacchetto presente nella busta sarà sottoposta a ulteriori accertamenti per capire se sarebbe potuta esplodere veramente.