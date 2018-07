Allarme bomba a Roma: valigia abbandonata alla fermata del bus in via del Teatro Marcello

Allarme bomba per una valigia abbandonata in corrispondenza di una fermata dell’autobus in via del Teatro Marcello, pieno centro di Roma a pochi passi dalla scalinata che conduce al Campidoglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Atac ha comunicato che alcune linee di bus sono state deviate.