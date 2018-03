La Pinsa Romana ormai si è conquistata una fetta di mercato nella capitale e non solo, dimostrando di essere sempre più apprezzata e ricercata. Così tanta è la curiosità di sapere da dove viene questa specialità che sta venendo riscoperta negli ultimi anni, quale la sua storia, le ricette e i segreti. Così il Gambero Rosso ha deciso di dedicare una web serie, in onda ogni venerdì dalle 21.00 sulla sua web tv. Protagonisti dieci maestri pizzaioli che ricostruiranno la storia del prodotto a partire da dieci ricette.

Le puntate raccontano "la versatilità di un impasto che può essere farcito e proposto in molteplici varianti (forse uno dei veri segreti del suo successo presso un pubblico trasversale). Protagonisti dieci maestri pinsaioli da tutta Italia, con le ricette tipiche e i prodotti del proprio territorio al seguito, riproposti in versione topping gourmet, classici, dolci o salati".

"In buona sostanza, abbiamo realizzato una serie web sulla Pinsa Romana – si legge sul sito del Gambero Rosso -perché è un prodotto interessante almeno per tre motivi: il mix ‘segreto' di farine da cui è ottenuta; la strategia di marketing con cui è stata lanciata sul mercato; la ricostruzione del percorso di una piccola azienda a conduzione familiare che oggi è leader in un settore tutt'altro che facile".