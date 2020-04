Il Selam Palace, la struttura occupata in zona Romanina diventa la prima zona sorvegliata di Roma per l'emergenza coronavirus, dove oggi è intervenuto l'esercito. Si tratta di un immobile che ospita alcune centinaia di persone che hanno diritto a protezione internazionale. I militari stanno presidiando la zona su ordine della prefettura ed è interdetto ogni accesso, insieme alle forze dell'ordine. Sono in corso i controlli dei medici della Asl con la collaborazione della protezione civile, che stanno eseguendo tamponi sulle persone entrate in contatto con i tre contagiati. Al momento non è ancora chiaro il numero dei contagi, in corso d'accertamento. Ciò che si teme è che il virus si sia diffuso tra gli ospiti: uomini, donne e famiglie con bambini. Due giorni fa gli operatori dello sportello socio sanitario dell'associazione ‘Cittadini del Mondo' insieme all'elemosiniere di Papa Francesco, Konrad Krajewski, hanno consegnato agli abitanti beni di prima necessità (cibo, latte, acqua), mascherine, guanti, gel igienizzante, saponi, asciugamani, candeggina e panni per le pulizie.

Il Selam Palace alla Romanina

Selam Palace è la più grande occupazione abitativa della Capitale di persone titolari di protezione internazionale, progettata in origine per essere una struttura universitaria. Il palazzo di nove piani si trova in zona La Romanina e ospita circa 700/800 persone originarie del Corno d’Africa provenienti da Etiopia, Eritrea, Somalia e Sudan, come riporta il sito dell'associazione ‘Cittadini del Mondo' che opera nella struttura. Un luogo di ritrovo che nasce nel 2006, dopo lo sgombero dell’Hotel Africa a seguito delle richieste dei migranti, alle quali l'amministrazione comunale ha risposto con il trovar loro un alloggio alternativo, appunto il palazzo in via Arrigo Cavaglieri.