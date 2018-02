in foto: Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful

Alla maratona di Roma correrà anche Katherine Kelly Lang, attrice americana. Forse il suo nome non dirà molto a tanti, ma invece il nome del suo personaggio più famoso è notissimo: Brooke Logan, una delle protagoniste di Beautiful. "La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea Maratona di Roma del prossimo 8 aprile", hanno comunicato gli organizzatori della Acea Maratona di Roma in programma il prossimo 8 aprile. Lang ha iniziato a correre da pochi anni dopo aver partecipato a una serie di allenamenti di triathlon necessari per registrare una puntata della serie tv. Da lì la sua passione per la corsa e la partecipazione a diverse maratone e gare di triathlon. Stando a quanto comunicano sempre gli organizzatori, l'edizione numero 24 dell'Acea Maratona di Roma ha già superato le 12.500 richieste di iscrizione, numero che ancora una volta la posiziona al primo posto assoluto tra le corse competitive italiane su qualsiasi distanza.

Katherine Kelly Lang è nata a Los Angeles il 25 luglio 1961 e ricopre il ruolo di Brooke Logan dal 1987. La sua tormentata storia d'amore Ridge Forrester (Ronn Moss) ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori per 25 anni. Brooke ha avuto storie d'amore anche col padre e fratello di Ridge, Eric e Thorne, e altre avventure con vari personaggi della popolare soap opera americana.