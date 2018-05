in foto: Discarica alla Garbatella – Movimento Animalista

Una voragine che si è aperta alla Garbatella è diventata una discarica abusiva. La profonda buca nell'asfalto è diventata un deposito perfetto per i rifiuti del quartiere e ancora oggi sono ammassati nel sottosuolo una decina di sacchi neri dell'immondizia. A denunciare la vicenda è Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla. "Si apre una voragine alla Garbatella e l’amministrazione capitolina, invece di provvedere urgentemente a un intervento di riparazione del manto stradale,lascia le transenne per diversi giorni dimenticandosi di una grave emergenza”, denuncia Sidoli.

Il Movimento Animalista: "Non si può accettare che strada diventi discarica a cielo aperto"

“Anche all’VIII Municipio – prosegue – i cittadini sono esasperati per la mancata raccolta dei rifiuti e si sfogano in maniera deprecabile buttando i sacchetti della spazzatura direttamente dentro una voragine. È una desolazione indegna di una capitale europea. Non si può accettare che una strada diventi una discarica a cielo aperto. Abbiamo superato ogni limite di indecenza. Davanti ad un grave ed innegabile disservizio che sta coinvolgendo da giorni Roma, il Comune deve deliberare una riduzione della prossima bolletta Tari. I romani spendono di media 307 euro l’anno di tasse sui rifiuti senza ricevere un adeguato servizio”.