Ai bimbi prematuri ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Umberto I di Roma manca il latte materno. Nel nosocomio capitolino, infatti, mancano i kit monouso per i tiralatte: la stanza denominata "Lactarium", così, è aperta a intermittenza da oltre dieci giorni; alle madri è consentito tirare il latte soltanto una volta al giorno, il che comporta la perdita del nutrimento necessario ai bambini per alcune di loro. Inoltre, soltanto una delle cinque macchine di cui dispone il nosocomio per rifornire quotidianamente di latte materno i bimbi prematuri è in funzione.

A denunciare la situazione nell'ospedale romano è una lettera firmata da quattordici mamme e papà e indirizzata, tra gli altri, a Ferdinando Romano, direttore sanitario dell'ospedale Umberto I. "Le scriviamo per denunciare un gravissimo disservizio che si sta verificando all'interno del reparto che riguarda l'impossibilità di usufruire ormai da giorni delle macchine tiralatte – si legge nella lettera – trattandosi di bambini gravemente pretermine e incapaci di attaccarsi al seno, senza la presenza di macchine tiralatte sono impossibilitati a nutrirsi di latte materno, alimento indispensabile per l'acquisizione di anticorpi e i giusti nutrimenti, come ci è stato sottolineato e incentivato dallo staff medico del reparto".