in foto: Alessio Bartolini, 22 anni, morto in un incidente stradale a Casal De Pazzi, Roma

Alessio Bartolini, 22 anni, è morto in un incidente stradale in via Egidio Galbani a Casal dè Pazzi, periferia di Roma. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro un traliccio dell'alta tensione. E' morto praticamente sul colpo. Proprio su quel pilone oggi gli amici di Alessio hanno attaccato striscioni, lasciato fiori, fotografie e ricordi del loro amico scomparso.

Tanti i messaggi d'addio su Facebook. Come quello dell'amico Leandro: "Fratello mio troppe cose ci sarebbero da dire..le risate insieme le giornate passate a ridere e scherzare ogni volta mi facevi ridere e mettere il sorriso mi manchi da morire non ti scordero mai sarai sempre nel mio cuore non ti scorderò mai fratello, mai. Ciao Pomata".